ha parlato ai microfoni di Dazn commentato la partita e il goal su rigore: "Sono contento per il punto, un grande punto in casa della Juventus, hanno preso il primo goal in campionato. Tante emozioni, tutto il pubblico mi fischiava ma sono riuscito a fare goal. Abbiamo iniziato bene, sbagliato la partita con l'Empoli ma ci siamo ripresi.- "Duello con Vlahovic? Si non è facile, è un bravo calciatore, sono felice per questi punti importanti, adesso festeggiamo".IL DIVERBIO CON I TIFOSI - "Sono amico di Juan Cuadrado, non mi è piaciuto come è stato trattato".