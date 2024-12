Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole:"Una partita ed una serata che ci voleva, siamo riusciti a fare quattro goal e a non subirne che è un aspetto a cui teniamo. Una competizione che l'anno scorso è stata vinta e l'abbiamo onorata alla grande in questo turno e siamo contenti"."Vincere aiuta a vincere noi volevamo tanto questa vittoria dopo il pareggio contro il Venezia di cui non eravamo contenti quindi ici voleva. Dobbiamo andare a Monza e continuare su questa squadra, vogliamo la vittoria. Per me sarà speciale dopo quattro anni lì e vedremo, lavoreremo in questi giorni come abbiamo fatto per questa partita e sarà importante, dovremo essere pronti"."Non abbiamo mai parlato di trofei, guardiamo sempre partita dopo partita. Teniamo molto a Coppa Italia, campionato e Champions. Siamo la Juve e ogni partita bisogna giocare per vincere"."Siamo un gruppo molto giovane e che me c'è gente che no nera abituata a giocare in Champions, c'è un dispendio di energie diverso. Stiamo affrontando un percorso secondo me nella maniera giusta anche se ancora non abbiamo trovato continuità ma atteggiamento e dedizione sono quelle giuste, sono tranquillo. Sarà lungo ma sappiamo che non c'è cosi tanto tempo, il lavoro è l'unica strada".- "Alternanza con Perin? Come i giocatori di movimento siamo a disposizione del mister, ci aiutiamo e ci facciamo trovare pronti, poi sceglie il mister".