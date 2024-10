Le parole di Marelli sugli episodi di"Partita di cui si discuterà molto. Il primo rigore viene assegnato per un tocco di mano da parte di Luperto, il tocco di mano c'è, il braccio è scordinato rispetto al corpo, secondo l'interpretazione generale questo è rigore. La decisione di richiamare l'arbitro al Var è corretta, ad oggi deve essere assegnato.""Sul secondo rigore, Piccoli anticipa Douglas Luiz che va a contatto, il contatto non è granché, possiamo discutere molto della decisione, potremmo considerarlo episodio di campo. Una volta che lo vai a vedere lo dai".SIMULAZIONE CONCEICAO - "L'ammonizione per simulazione è un tentativo di trarre in inganno l'arbitro. Obert appoggia una mano, non può provocare una caduta, ritengo che questi episodi vanno puniti sempre con il cartellino giallo".