Vigilia diin programma domani alle 12:30 all'Allianz Stadium. I bianconeri tornano in campo dopo la grande vittoria contro il Lipsia in Champions League. Chi giocherà?parlerà oggi in conferenza stampa e potrà dare qualche indicazione in più. Gli assenti sono Nico Gonzalez, Adzic, Milik e Bremer. In difesa può tornare Danilo mentre ci sono i soliti dubbi a centrocampo, con Thuram che scalpita per un posto. Ecco la probabile formazione secondo GOAL.: Perin; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Fagioli; Conceicao, Koopmeiners, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.