La Juventus scenderà in campo domani sera all'Allianz Stadium per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Tra i tifosi c'è grande attesa per capire se recupererà o meno il difensore italiano Andrea. Oggi il giocatore alla Continassa si è allenato ancora a parte rispetto al gruppo squadra. Non sarà ancora a disposizione del tecnico Thiago Motta per la gara di domani sera. Il giocatore classe 2000 lo ricorderete ha rimediato un problema alla caviglia nei primi minuti della sfida contro il Bologna ed è stato costretto a dare forfait.