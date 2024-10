Juventus, chi sostituisce Bremer: Kalulu, Danilo o la terza opzione?

Latorna in campo domenica per affrontare il Cagliari all'Allianz Stadium. Sarà la prima partita che i bianconeri giocheranno senza Bremer dall'inizio, anche se nell'ultima, il brasiliano è stato costretto ad uscire subito per il grave infortunio al ginocchio. Chi utilizzeràper sostituire il difensore? Tre soluzioni per il tecnico.L'ipotesi più concreta è quella di vedere la coppia Gatti-Kalulu al centro della difesa, la stessa che ha giocato a Lipsia dopo il cambio di Bremer. Thiago però potrebbe optare per almeno altre due soluzioni; ovvero puntare su Danilo, magari spostando Kalulu a destra ma c'è anche la soluzione Juan Cabal. Il colombiano è sparito dai radar ma può essere utilizzato sia come terzino che come centrale.