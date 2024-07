Cabal, il ruolo nella prima amichevole

Khrephen Thuram, Adzic e Cabal; erano questi i tre nuovi acquisti della Juventus che sono scesi in campo nella prima amichevole stagionale contro il Norimberga. Thuram ha giocato il primo tempo mentre gli altri due sono entrati nella ripresa.Juan Cabal ha disputato 45 minuti, ovvero tutto il secondo tempo di Norimberga-Juventus. Ha mostrato le sue qualità soprattutto fisiche e l'aggressività in marcatura. Nel complesso, una prova positiva considerando tutto il contesto. Ma in che ruolo ha giocato? Un po' a sorpresa, Thiago Motta lo ha utilizzato come difensore centrale di sinsitra. Un ruolo che in passato ha già ricoperto più volte anche se al Verona nell'ultima stagione ha giocato da terzino sinistro.