Cabal esclude Todibo?

Si accende il mercato della Juventus anche per quanto riguarda la difesa, reparto in cui ci saranno tanti movimenti sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore il club bianconero ha quasi chiuso Juan Cabal, difensore del Verona. L'accordo tra i club è a un passo e presto potrebbe arrivare la fumata bianca per il suo arrivo a Torino.Come raccontato nei giorni scorsi, l'obiettivo principale della Juventus per la difesa era e resta Todibo. L'acquisto di Cabal non cambia i piani del club da questo punto di vista. Il colombiano, che era un obiettivo anche dell'Inter, non esclude Todibo, su cui Giuntoli continuerà a lavorare per cercare l'intesa con il Nizza. L'accordo con il giocatore c'è già. Cabal e nell'idea della Juve anche Todibo, uno non esclude l'altro.