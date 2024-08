Se il primo obiettivo di mercato dellariguarda la difesa - e porta il nome di- è proprio dal reparto arretrato che arriva uno spunto da approfondire per. Ogni riferimento alla prestazione dicontro ilè ovviamente voluto. Il difensore colombiano, arrivato da poche settimane dal Verona, ha giocato novanta minuti contro la terza classificata della Ligue 1 venendo schierato - a differenza di Norimberga - in qualità di difensore centrale al fianco di Federico Gatti.Come è stata la prova del colombiano? L'ex Verona ha inscenato una gara che ha offerto segnali decisamente confortanti. Oltre ad un'evidente solidità dal punto di vista fisico, Cabal ha mostrato anche una buona tecnica, al netto di un'uscita forse un po' troppo avventuriera in occasione del primo goal del Brest. Nel complesso, però, la risposte sono state più che positive e la sensazione è che il calciatore potrà ritagliarsi parecchio spazio nel corso di una stagione ricca di appuntamenti e nel corso della quale potrà essere schierato sia sul binario mancino - magari per far rifiatare Cambiaso - o in alternativa proprio come risorsa al centro della difesa. I requisiti sembrano esserci tutti.





