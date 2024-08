Vlahovic Juve, il messaggio social

Dusan, dopo l'amichevole della Juventus contro il, ha pubblicato un messaggio sui social rivolto ai tifosi. Nel post, il calciatore serbo ha chiesto pazienza, invitando i fan a continuare a supportare la squadra in un momento di preparazione alla nuova stagione. Allo stesso tempo, Vlahovic ha voluto rassicurare e dare speranza ai sostenitori, sottolineando l'impegno della squadra per migliorare e raggiungere gli obiettivi stagionali. Il suo messaggio riflette una volontà di rimanere positivo e motivato, promettendo che con il lavoro e il supporto dei tifosi, i risultati arriveranno presto."Ci vuole tempo, ma sono sicuro che saremo in grado di fare grandi cose. Il vostro supporto è fondamentale".