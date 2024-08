Un primo tempo in crescita. E unache è già diversa rispetto alla sfida con il Norimberga. E'a Pescara, all'Adriatico, contro il. Ma la sensazione è che il risultato parziale sia soltanto un caso, perché di occasioni i bianconeri ne hanno avute. Una - soprattutto - con Dusan Vlahovic: il suo colpo di testa è finito largo e ancora oggi è difficile spiegarsi il perché.Per trame di gioco, per intensità, e per un livello atletico decisamente superiore rispetto al debutto, è una Juve che non dispiace. Tutt'altro. Coperta al punto giusta, poi però ambiziosa nella giocata, nell'uscita palla al piede. In quel "giocala" che è marchio di fabbrica, e frase di rito, di Thiago Motta.