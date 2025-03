Vlahovic verso una maglia da titolare in Fiorentina-Juventus? Provato insieme a Kolo Muani in allenamento, le ultime

AFP via Getty Images

Colpo di scena in vista per quanto riguarda Fiorentina-Juventus? In attesa che venga chiarito al 100% se la partita si giocherà, in base all'evolversi della situazione metereologica che ha posto la regione Toscana in codice rossa, i bianconeri hanno lavorato alla Continassa agli ordini di Thiago Motta e dall'ultima seduta è emersa una novità che potrebbe trovare ulteriore riscontro domenica sera al Franchi.Dusan Vlahovic, infatti, si candida ad una maglia da titolare contro quella che dal 2018 al gennaio del 2022 è stata la sua squadra, e dalla quale la Juventus l'ha prelevato per una cifre monstre da oltre 80 milioni.

DV9 provato in coppia con Kolo Muani

Le condizioni di Nico Gonzalez



Vlahovic titolare contro la Fiorentina? Lo scenario, con il passare delle ore, sembra decisamente verosimile con il serbo che, dopo il pessimo impatto nel finale di gara contro l'Atalanta, potrebbe avere tra le mani la chance ideale per riscattarsi proprio contro il suo passato, in uno stadio che, sicuramente, non lo accoglierà proprio benissimo, visti i precedenti.Le operazioni alla Continassa procedono secondo copione, con la Juventus che si sta preparando al meglio per la delicata sfida di Firenze, dove i bianconeri proveranno a difendere il quarto posto in classifica. Contro la Fiorentina, Thiago Motta starebbe pensando di riproporre il doppio attaccante.Vlahovic, infatti, è stato sperimentato alla Continassa insieme a Kolo Muani e viene naturale pensare che nel caso in cui l'allenatore bianconero decida di schierarli entrambi dal primo minuto, toccherà proprio al serbo agire da unico riferimento avanzato, con il francese destinato ad allargare sulla corsia laterale il proprio raggio d'azione come già avvenuti in qualche frangente nel corso delle recenti uscite ufficiali della Juve.Le prossime ore, e soprattutto gli allenamenti alla Continassa che separano dalla partenza per il capoluogo toscano, sono destinati a sciogliere qualsiasi tipo di dubbio, ma la sensazione è che questa volta Vlahovic abbia chance concrete di partire dall'inizio.

A farne le spese, in tal senso, dovrebbe essere Nico Gonzalez, il quale ha svolto lavoro differenziato nella giornata di giovedì, ma non è da considerare a rischio per la trasferta di Firenze. Nell'ottica di una gestione piuttosto oculata nei confronti dell'argentino che ad inizio stagione è rimasto ai box per due mesi, il classe 1998 potrebbe dunque finire in panchina in occasione del confronto diretto con la sua ex squadra. La sua presenza potrebbe comunque rivelarsi molto utile a gara in corso.