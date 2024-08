L'amichevole tra, in programma per questa sera, si disputerà allo stadio Adriatico di Pescara. Nelle ultime ore, un violento acquazzone ha colpito la città, suscitando preoccupazioni riguardo alla possibilità di giocare la partita. Tuttavia, le condizioni meteo sono migliorate e il cielo si è schiarito, dissipando i timori di un possibile rinvio o annullamento dell'incontro. Nonostante la pioggia iniziale, il terreno di gioco sembra essere in condizioni adeguate, permettendo così il regolare svolgimento della partita. I tifosi possono quindi aspettarsi un'emozionante sfida senza ulteriori complicazioni atmosferiche.Anche dalle immagini girate dalla Juventus, si può notare come la situazione meteo sia decisamente migliorata.