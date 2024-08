Juve-Brest, la probabile formazione

A breve, l'attenzione dellasi sposterà dal mercato al campo. La squadra tornerà a giocare sabato in un'amichevole contro il Brest, un'opportunità per valutare la forma dei giocatori e testare nuove soluzioni tattiche. In questa occasione, si prevede che il giovane talentoavrà la possibilità di mettersi in mostra, giocando uno spezzone di partita nella posizione di trequartista. Sarà un'importante occasione per il giovane calciatore, che cercherà di impressionare l'allenatore e guadagnarsi più spazio in squadra. La partita contro il Brest rappresenterà quindi un test utile sia per i veterani sia per i giovani emergenti.JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Djalo, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli, Sekulov; Vlahovic.