Dove vedere Juventus-Brest in tv

Juventus-Brest in diretta streaming

Sabato 3 agosto la Juventus sarà di scena allo Stadio Adriatico di Pescara per affrontare il Brest in amichevole. Il club bianconero sfiderà la formazione francese in occasione della seconda amichevole dell'estate bianconera. Dopo il test terminato con una pesante sconfitta contro il Norimberga, la squadra di Thiago Motta sbarca in Abruzzo per disputare un'altra sfida dal sapore internazionale contro la rivelazione dell'ultima Ligue 1 che, il prossimo anno, disputerà la Champions League. Anche il secondo match dei bianconeri verrà trasmesso in diretta tv e in streaming.Il match tra Juventus e Brest verrà trasmesso in diretta su. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento sarà necessario scaricare l'app su smart tv, su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.Il match sarà visibile anche in chiaro suJuventus-Brest sarà visibile in diretta streaming su. Gli abbonati potranno scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.