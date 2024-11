Gleisonè stato nominato tra i difensori per i FIFA The Best Awards 2024! Un grande traguardo per il difensore della Juventus e della nazionale brasiliana, che ha continuato a stupire con le sue prestazioni solide e decisive fino al grave infortunio. La nomination sottolinea il suo ruolo fondamentale nella difesa bianconera e il riconoscimento delle sue qualità anche a livello internazionale. Bremer si unisce così a un gruppo esclusivo di calciatori che si contendono il prestigioso premio. Un successo che testimonia l’eccellenza del giocatore, pronto a rappresentare al meglio il suo talento in questa importante competizione.