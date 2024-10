Gatti e Kalulu punti fermi

Cabal reclama spazio

Danilo torna al centro del progetto?

La suggestione Locatelli

Il verdetto, purtroppo per la, è di quelli pesantissimi., uscito per infortunio nelle fasi iniziali del match contro il Lipsia si è procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In altre parole, intervento chirurgico nei prossimi giorni e stagione finita per il difensore brasiliano. Per, dunque, è già tempo di pensare a come sopperire alla pesante assenza del suo numero 3. Il tecnico bianconero, dunque, dovrà ora passare al vaglio le diverse opzioni su come impostare il pacchetto difensivo in vista del prosieguo della stagione.L'infortunio di Bremer lascia in eredità una verità ormai certificata. Da qui a fine stagione la coppia titolare di difesa sarà composta da Federico Gatti e Pierre Kalulu. I due, protagonisti di una prova sontuosa in quel di Lipsia, sono chiamati a caricarsi sulle spalle l'intero pacchetto difensivo all'imbocco della fase clou della stagione. In cima alle gerarchie di Thiago Motta ci sono loro due. Senza se e senza ma.Chi potrebbe invece scalare posizioni è Juan Cabal. Il colombiano, arrivato in estate dal Verona, ha giocato da titolare le prime tre partite contro Como, Verona e Roma, ma dopo la sosta di settembre non ha più visto il campo ed è ora reduce da cinque panchine consecutive. Il classe 2001 può agire sia da terzino che da difensore centrale e questa sua duttilità potrà tornare sicuramente utile nel corso di una stagione così ricca di impegni.Potrebbe tornare d'estrema attualità, invece, la posizione di Danilo che, sin qui, ha trovato pochissimo spazio alla corte di Thiago Motta. Il difensore brasiliano ha giocato da titolare solamente contro il Genoa, ma il suo background da difensore centrale può rivelarsi una carta da sfruttare in vista dei prossimi impegni. Il suo minutaggio inevitabilmente si alzerà ma deve alzarsi anche il livello delle sue prestazioni.Occhio, però, alle suggestioni. E a una in particolare. Thiago Motta potrebbe pensare infatti ad una mossa a dir poco clamorosa. Chiaramente nell'ottica delle rotazioni e quando gli impegni si faranno via via più ravvicinati. L'idea che potrebbe balenare nella testa dell'allenatore italobrasiliano sarebbe quella di abbassare Manuel Locatelli sulla linea dei difensori centrali. Una soluzione d'emergenza, va ripetuto, e decisamente tutta da sperimentare. Ma lo scenario potrebbe non essere così inverosimile.





