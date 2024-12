Chi recupera la Juventus per il Bologna

Buone notizie in casaper quanto riguarda gli infortunati.per la sfida contro il Bologna recupererà alcuni giocatori, accorciando così la lista degli indisponibili.Come confermato da Thiago Motta in conferenza, la Juventus recupera tre giocatori: ovvero Vlahovic, Adzic e Savona. Tre rientri importanti, soprattutto Vlahovic e il difensore italiano. Rimangono invece out Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Mckennie, Milik e ovviamente Bremer e Cabal. Da capire chi riuscirà a recuperare per la sfida contro il Manchester City.