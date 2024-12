Domani, venerdì 6 dicembre, alle ore 13,terrà la consueta conferenza stampa prepartita in vista della sfida contro il Bologna. L’incontro con i giornalisti sarà l’occasione per fare il punto sulla condizione della squadra, analizzare le strategie per affrontare i bianconeri e aggiornare sulle condizioni dei giocatori infortunati e quelli che recuperano La partita rappresenta un importante banco di prova per la Juventus, che cercherà di proseguire il suo cammino positivo contro un’avversaria di alto livello. L’attenzione sarà rivolta anche alle scelte tattiche di Motta, chiamato a gestire le difficoltà di organico con soluzioni efficaci.