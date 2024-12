Juventus-Bologna, le parole di Mbangula

Samuelha parlato a Dazn dopo la sfida contro il Bologna. Il giocatore è stato artefice nei minuti di recupero della rete che è valsa alla squadra allenata da Thiago Motta il pareggio per 2-2 all'Allianz Stadium. Queste le sue parole:“Un bel goal. Non sufficiente per vincere. Con le nostre qualità dobbiamo vincere e fare meglio le prossime gare”“Emozione particolare fare goal qui all’Allianz con il nostro pubblico, orgoglioso. Spero di fare ancora altri goal in futuro”.