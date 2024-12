Dialogo Thiago Motta-arbitro Marchetti, cosa si sono detti

Lo hanno ripreso molto bene le telecamere di Dazn il colloquio, abbastanza lungo, tra il tecnico della Juventus Thiago Motta e l'arbitro Marchetti. Viene quindi spontaneo chiedersi cosa si siano detti i due. La risposta è stata data proprio da Dazn.L'allenatore della Juventus aveva a lungo protestato per il contatto tra Danilo ed Odgaard chiedendo la simulazione per il giocatore del Bologna, che gli era stata chiaramente negata. In seguito il direttore di gara si è avvicinato al tecnico della Juventus indicandogli proprio il segno nero che porta sul volto oggi, che significa solidarietà verso gli arbitri che hanno subito violenza. Chiedendo appunto a Thiago maggiore calma nel rivolgersi alla squadra arbitrale.