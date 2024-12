Juventus-Bologna: coro dei tifosi contro la squadra

Al minuto 59' di Juventus-Bologna, con la squadra di Thiago Motta sotto di due goal in casa, arrivano i primi cori da parte della Curva bianconera contro la squadra. Conseguenza di una gara non facile per la Juve, che è in difficoltà."Fuori i cog****" il coro della parte più calda del tifo juventino; messaggio chiaro della Curva che chiede di più alla squadra. E la risposta è arrivata subito visto che pochi minuti dopo ha segnato Koopmeiners accorciando le distanze e riportando i bianconeri in partita.