Juventus-Bologna, i giocatori indisponibili per Italiano

Diversi indisponibili anche in casa Bologna per la sfida contro la, in programma all'Allianz Stadium sabato. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di alcuni giocatori per la sfida. Non solo Riccardo Orsolini, che si è fermato per un problema muscolare.Oltre ad, sono assenti Dallinga e Lykogiannis, che si vanno ad aggiungere a chi già era assente e starà fuori ancora per un po', ovvero Aebischer ed El Azzouzi, che rientreranno tra un paio di settimane. A pesare per il Bologna è chiaramente soprattutto il forfait di Orsolini.