Juventus-Benfica, la MOVIOLA LIVE: allo Stadium arbitra Kovacs

Juventus-Benfica, la MOVIOLA LIVE

Il percorso dellainpassa inevitabilmente dalla sfida contro il, valevole per l'ottava e ultima giornata della fase campionato della massima rassegna continentale. I bianconeri, già certi di un posto ai playoff, devono necessariamente vincere se vogliono arrivare agli spareggi di febbraio in qualità di testa di serie. Sarà l'arbitro rumenoa dirigereJuventus-Benfica, match valido per l'ultima giornata della fase campionato di Champions League, in programma allo Stadium mercoledi sera a partire dalle 21:00. Kovacs sarà coadiuvato dagli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi; Quarto ufficiale: Horațiu Feșnic; VAR: Pol van Boekel; AVAR: Angelos Evangelou. Di seguito, tutti gli episodi da moviola del match dello Stadium.