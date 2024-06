Tommaso Barbieri, giovane talento della Juventus, è pronto a lasciare nuovamente il club bianconero in prestito. Dopo una positiva stagione con il Pisa, il terzino potrebbe avere l'opportunità di mettersi in mostra in Serie A nella prossima annata.Durante il periodo trascorso con il Pisa, Barbieri ha dimostrato le sue qualità, guadagnandosi l'attenzione di diversi club. Le sue prestazioni hanno evidenziato il suo potenziale, rendendolo un profilo interessante per squadre della massima serie alla ricerca di giovani promettenti da inserire nelle loro rose.Tra i club interessati a Barbieri c'è il. La squadra lagunare sta valutando di acquisirlo a titolo temporaneo, offrendo al giovane terzino la possibilità di fare esperienza nella massima serie. Questa opportunità in Serie A rappresenterebbe un passo importante nella carriera di Barbieri, permettendogli di crescere ulteriormente e di confrontarsi con un livello di competizione più elevato.