Juventus, partnership con Azimut ma non solo

Le parole di Francesco Calvo sul nuovo sponsor Azimut

La Juventus ha ufficializzato il suo nuovo sponsor per la stagione in corso. È infatti ufficiale la nuova partnership, gruppo indipendente e globale attivo nell’asset management e nel wealth management al servizio di privati e imprese presente in 18 Paesi nel mondo. La partnership comincerà già in occasione della gara, infatti il nuovo sponsor comparirà sulla manica sinistra della maglia ufficiale per tutte le competizioni dei bianconeri.Come si legge nel comunicato ufficiale della Juventus, oltre ad Azimut 'sarà coinvolta anche, app di investimento del Gruppo pensata per i giovani, ma rivolta anche a un pubblico più ampio, che permette di investire gradualmente a partire da 10 euro e punta a educare sui temi della gestione del risparmio e degli investimenti responsabili'.Il Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventusha commentato positivamente l'accordo raggiunto con Azimut.'Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership, con un’azienda leader in Italia e che, come Juventus, ha una forte presenza. La spinta costante verso l'innovazione e l'attenzione alle nuove generazioni sono da sempre valori che muovono ogni azione del nostro club e poter ora contare su un Partner come Azimut che non solo li condivide, ma che li traduce in realtà grazie ai servizi forniti, rappresenta un decisivo e concreto passo in avanti verso la direzione che intendiamo perseguire'.





