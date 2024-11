Da quanto la Juventus non perde in Serie A

La Juventus con il pareggio contro il Milan a San Siro ha proseguito la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A. Nel campionato attuale infatti i bianconeri non hanno mai perso ma l'imbattibilità dura da più tempo, già dal finale della passata stagione.Thiago Motta non ha ancora mai perso alla guida della Juve in Italia ma i bianconeri non escono sconfitti da più delle tredici partite di questo campionato. In totale, dopo il pareggio contro il Milan, la Juventus è imbattuta in Serie A da 21 partite.