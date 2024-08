Oggi è l'undici agosto ed è il compleanno di Massimiliano, nato proprio l'undici agosto 1967. Un giorno che divide i tifosi: chi ancora rimpiange Max e chi invece è contento dell'inizio di questo nuovo ciclo bianconero. Allegri allaè sicuramente stato un allenatore vincente, lo dimostra il palmares con cui ha lasciato la Juventus in modo burrascoso lo scorso maggio. 5 Scudetti, 5 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana, numeri sicuramente da record. Soltanto Giovanni Trapattoni è stato in grado di vincere più campionati italiani alla guida della Juventus di Max. Oggi, nel giorno del suo compleanno la Juventus gli ha fatto gli auguri sui social scatenando le reazioni dei tifosi. Clicca su "vai alla gallery" per vedere le migliori.

