L'idea della Juventus sul mercato attaccanti

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, laè chiamata a compiere scelte strategiche per rinforzare la rosa. Se la priorità rimane l’acquisto di due difensori centrali, complice l'infortunio di, la dirigenza enon perdono di vista un altro obiettivo cruciale: l’inserimento di un attaccante capace di offrire versatilità e profondità al reparto offensivo.Non si cerca un semplice vice, ma un giocatore in grado di agire anche sulle fasce e interpretare più ruoli nell’attacco bianconero.Thiago Motta non ha cambiato idea rispetto all'estate. Per il tecnico, è fondamentale disporre di giocatori che sappiano adattarsi a più ruoli, garantendo soluzioni tattiche diverse senza snaturare l’equilibrio della squadra. L’obiettivo è trovare un attaccante che possa non solo offrire riposo a Vlahovic, ma anche integrarsi con lui, giocando da esterno o seconda punta, a seconda delle necessità.In un contesto in cui i calendari fitti e gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, avere un attaccante polivalente diventa una necessità più che una semplice opportunità.