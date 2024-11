Assemblea azionisti Juve, la fase straordinaria

Assemblea azionisti Juve, il gesto

Un piccolo gesto, certamente meno rumoroso rispetto ad alcuni interventi arrivati durante questa lunga giornata, ma sicuramente con un peso specifico maggiore. Prima della votazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti, in convocazione straordinaria, una parte dei piccoli azionisti hanno lasciato la sala dedicata all’evento nella pancia dell’Allianz Stadium. Perché e cosa è successo? Un punto alla volta.Nella parte straordinaria, era all'ordine del giorno una proposta di modifica dello Statuto sociale che introduce la possibilità di partecipare e votare in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, secondo l'articolo 135-undecies del TUF. In sostanza, l’assemblea degli azionisti come l’abbiamo conosciuta potrebbe non esserci più e gli azionisti rappresentati da un delegato.Sul punto, la specifica a inizio dibattito di Gianluca Ferrero, presidente della Juventus: "Il tema è: c’è una legge dello Stato che dà facoltà alle società di riunire qualora lo ritengono l’assemblea degli azionisti senza la partecipazione fisica ma con delegato designato. Questa è una facoltà, non un obbligo. Il CdA della Juventus continuerà a decidere se riunire l’assemblea con le modalità consuete o con quelle di cui c’è facoltà. Abbiamo ritenuto di cogliere questa facoltà, ma non vuol dire che non ci saranno altre assemblee. Questa è un’assemblea particolare, di azionisti tifosi che vengono per parlare di Juventus, per quello che mi riguarda, in questa assemblea non perdo tempo e non vedo problemi a continuare così".Più tardi, sul finire della discussione, sempre Ferrero ha aggiunto: "Non ce l’abbiamo con i piccoli azionisti. Abbiamo fatto una bella assemblea, abbiamo ascoltato tutti, ci siamo dati la regola dei 5 minuti per far parlare tutti".In protesta con questa modifica allo Statuto sociale, una parte dei piccoli azionisti hanno lasciato la sala prima della votazione. Prima, però, un acceso dibattito che ha rivelato come questo sia un punto particolarmente sentito dall’assemblea. La delibera è infine stata approvata.