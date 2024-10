Il comunicato della"Si rinnova, anche nel 2024, la partecipazione della Juventus ad Artissima Fair, il più prestigioso evento d’arte contemporanea in Italia, in programma a Torino, al Lingotto dall'1 al 3 novembre.Dedicato ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, Artissima Junior offre anche quest’anno uno spazio speciale in cui i piccoli tifosi possono dare libero sfogo alla fantasia, guidati dall’artista tutor Sara Enrico (Galleria Vistamare). Qui, i partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione dell’opera corale intitolata "Sognare di lato, di qua, di là". Quest’opera collettiva incoraggia a pensare oltre gli schemi e a esplorare mondi nascosti, ispirando i bambini a guardare la realtà con occhi nuovi, grazie al potere dei sogni a occhi aperti.All’interno dello stand di Artissima Junior, sarà inoltre possibile assistere alla proiezione del cortometraggio "IL TAPPETO VERDE" dell’artista e regista Ancarani Yuri (Galerie Isabella Bortolozzi e ZERO). Questo lavoro, che ha caratterizzato l’edizione estiva e itinerante del progetto, accompagna i bambini e i visitatori in un percorso visivo e poetico, che intreccia la meraviglia del gioco al potere dell’immaginazione.Un'opera, questa, ispirata all’impegno del brand con le giovani generazioni e i loro immaginari. Il titolo del video evoca il campo da gioco del calcio come un perimetro magico dove si intrecciano speranze e desideri, in un caleidoscopio di emozioni e aspettative. L’opera riflette sull'innata capacità dei bambini di sognare in grande e la responsabilità degli adulti di difendere, rispettare e sostenere questi sogni, collegandosi così al tema di questa edizione di Artissima, intitolata "The Era of Daydreaming”. "IL TAPPETO VERDE" è stato presentato in anteprima sia alla 54ª edizione del Giffoni Film Festival, l’iconico festival cinematografico per bambini e ragazzi che si è svolto a Giffoni dal 19 al 28 luglio, che a settembre, all'edizione numero 81 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.Non solo.Tornando a Giffoni, "Sognare a occhi aperti" è il titolo del laboratorio “Artissima Junior x JAY” che ha contaminato lo stand Juventus presso il Giffoni Village. Grazie ad uno speciale activity book i bambini sono stati invitati a raccontare attraverso il disegno un grande e personale sogno che vorrebbero realizzare in squadra partecipando così ad un contest per diventare protagonisti di una delle animazioni digitali di JAY, la mascotte Juventus protagonista di una serie di cartoni animati digitali.I 5 sogni che hanno risuonato al meglio con l’idea di gioco di squadra, il concetto di unicità e valore corale, di superamento collettivo delle sfide sono stati raccontati all’interno di uno speciale episodio di "Team JAY", che sarà presentato, e sarà dunque visibile, proprio in occasione di Artissima Junior, a partire dal 1 novembre.Un’esperienza unica, capace di unire la nostra passione per il calcio con il mondo dell’arte".