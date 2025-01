Arthur verso il Santos: trattativa avanzata. La formula e il nodo ingaggio

Arthur al Santos, i dettagli

Può sbloccarsi una delle questioni spinose del mercato bianconero, ilè in trattative avanzate con la Juventus per ottenereMelo con la formula del prestito.Ilvorrebbe inserire un opzione per l'acquisto, permettendo così alla squadra brasiliana di riscattare il centrocampista ex Barcellona e Liverpool al termine della stagione., che negli ultimi anni ha faticato a trovare continuità tra infortuni e prestiti poco fortunati, sarebbe aperto all’idea di tornare in Brasile per rilanciarsi. Inoltre, il possibile arrivo dial Santos rappresenterebbe un ulteriore incentivo per il centrocampista classe 1996, che potrebbe ritrovare il proprio ritmo di gioco in un ambiente familiare.

Arthur-Santos, questione ingaggio

La trattativa è in fase avanzata e le parti stanno discutendo gli ultimi dettagli prima di raggiungere un’intesa definitiva. Il ritorno in patria potrebbe essere la soluzione ideale per Arthur, pronto a una nuova sfida con un club verdeoro.Il contratto di Arthur con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026. Per chiudere la trattativa, il Santos chiede che sia la Juventus a pagare la parte dell'ingaggio rimanente in questa stagione.