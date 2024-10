Juventus, Arthur ai saluti? I possibili scenari per il brasiliano

Il calciomercato per la Juventus non finisce. O meglio, i bianconeri non smettono di pensarci, sia in entrata sia in uscita. Se da un lato gli infortuni dihanno portato la dirigenza a valutare alcuni profili, anche le cessioni non sono da meno. Dopo il caso di, infatti, la Juventus è stata chiara: il francese molto probabilmente non tornerà in campo con la maglia bianconera e le parole di Thiago Motta in conferenza stampa lasciano pensare che sia proprio questo il destino del centrocampista. Pogba tuttavia non è il solo verso i saluti: anchepotrebbe presto fare le valigie, come riportato da Calciomercato.com.Il centrocampista è sempre rimasto fuori dal progetto di Thiago Motta, e le ipotesi di cessione non si sono concretizzate soprattutto a causa dell'percepito in bianconero. Calciomercato.com, riportando il quotidiano spagnolo AS, segnala che ora la squadra più interessata ad Arthur sembradi, dove di recente si è accasato anche. L'ex allenatore del Sassuolo - secondo quanto riportato - aveva anche presentato il progetto al brasiliano, ma la trattativa non era andata in porto per i motivi sopracitati. Le altre piste, al momento in secondo piano, sembrerebbero essere, dove Arthur ha già giocato nella scorsa stagione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui