Secondo TBR Football, ilavrebbe in programma di fare un’offerta per Victordurante il mercato di gennaio. Ilsarebbe disposto a valutare Joshua, obiettivo della, come parte dell'affare. Tuttavia, l’attaccante olandese non sarebbe l’unico calciatore che il Napoli potrebbe considerare per una possibile trattativa: tra le opzioni ci sarebbero anche Marcus Rashford e Rasmus Højlund. Il club partenopeo sta esplorando diverse possibilità per rinforzare la propria rosa, valutando vari profili in base alle esigenze e alle offerte provenienti dalla Premier League.