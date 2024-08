Areknon è nella lista dei convocati di Thiago Motta per la sfida di domani a Göteborg in Svezia conto l'Atletico Madrid. Dopo l'infortunio al menisco e l'intervento chirurgico al JMedical il centravanti polacco classe 1994 nel corso dell'ultima settimana si è allenato già con il gruppo squadra ma sta proseguendo ancora il suo lavoro di riatletizzazione volto al ritorno in campo definitivo. Per questo motivo non rientra nell'elenco dei giocatori a disposizione per la sfida amichevole di domani. L'obiettivo però è di averlo a disposizione il prima possibile, per questo prosegue il suo lavoro tra le mura della Continassa.