Antonio Silva Juve, perché può arrivare

Non c’è bisogno di letterine indirizzate a Babbo Natale per rendere palesi i desideri della Juventus . La road map per gennaio è abbastanza chiara: giocare la Supercoppa nella speranza di portarla a casa e poi affondare il colpo per un centrale di difesa che possa coprire la voragine lasciata dai gravi infortuni di. Tra i nomi seguiti da Cristianoe dalla sua squadra di mercato:L’arrivo immediato di Antonio Silva, nei primi giorni di gennaio, sarebbe un regalo per Thiago Motta e per tutto l’ambiente. Segnale che si vuole rinforzare la rosa e colmare i buchi che si sono venuti a creare in questa prima parte di stagione. In più, a Torino arriverebbe un profilo davvero interessante, un giocatore classe 2003 che in Portogallo è considerato uno dei talenti più importanti della sua generazione.Sì, ma allora perché il Benfica sarebbe disposto a cederlo? La leva principale è l’insoddisfazione sulla quale può lavorare l’agente, Jorge Mendes, e costruire ponti Lisbona-Torino. Insoddisfazione perché con l’insediarsi del tecnico Lage, Antonio Silva ha perso i gradi di titolare a scapito di Otamendi e Araujo. Non è sparito dai radar: gioca, è nelle rotazioni, ma evidentemente non abbastanza dopo una stagione da titolare che sembrava proiettarlo sempre più nel calcio che conta.E adesso Antonio Silva, tramite l’agente, cerca un modo per cambiare aria e ripartire. La Juventus cerca un difensore centrale di livello. Il matrimonio si può fare, con tanto di bacio ben augurante sotto il vischio.