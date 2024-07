Conte Napoli, la reazione al coro

Nasce formalmente – non certo in campo, la squadra si allena già da giorni -, il Napoli di Antonio. I partenopei, infatti, questa sera sono impegnati nella presentazione ufficiale della squadra a Dimaro, sede del ritiro. Parlano i protagonisti, dal palco, e i tifosi fanno sentire il loro supporto dall’altra parte. Supporto ma non solo: mentre parlava Antonio Conte, infatti, è stato intonato il coro “”.Antonio Conte si presenta sul palco e parte il coro “Chi non salta juventino è”. La risposta dell’allenatore, dalla diretta di CalcioNapoli24: “Chiariamola una volta per tutte. Io penso che nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto. Voi è giusto che siete tifosi e supportate la nostra squadra. Io sarò sempre educato e rispettoso, non mi chiedete cose che non farò, non per una sola squadra ma per tutte. Noi allenatori dobbiamo sempre dare l’esempio positivo. Voi, oggi, avete il primo tifoso del Napoli qui”.