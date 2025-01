Le condizioni di Vlahovic e Conceicao

La Juventus continua la preparazione in vista del Derby della Mole contro il Torino, ma la squadra di Thiago Motta si trova ancora a fare i conti con i problemi fisici di due pedine fondamentali: Dusane Francisco. Entrambi, al momento, stanno lavorando a parte e restano in dubbio per la sfida di sabato.Dusan Vlahovic, fermato nelle ultime ore da un risentimento muscolare, sembra però sulla buona strada per rientrare in tempo per la partita. Lo staff medico bianconero sta monitorando con attenzione la situazione del serbo, che già nelle prossime ore potrebbe unirsi parzialmente al lavoro con il resto del gruppo.Il recupero di Vlahovic rappresenterebbe una notizia fondamentale per Thiago Motta, che punta forte sul bomber serbo per il Derby. Situazione diversa per Francisco, il cui recupero appare più complicato.