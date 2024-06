Sofyan, centrocampista marocchino della Fiorentina ma in prestito al Manchester United è stato accostato anche alla Juventus in passato. Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè in conferenza stampa ha parlato della situazione del giocatore. Le sue parole:"Dal Manchester United non abbiamo avuto nessuna risposta. Se mi chiedi se lo terrei, direi di sì, ma non mi sembra quello che ha nella testa Sofyan. Siamo andati più volte da lui a Manchester, ma è in Premier e penso che lì voglia rimanere".