Juventus, il rendimento all'Allianz Stadium

Differenza punti in casa tra la Juventus e le altre squadre



La classifica di Serie A in casa

Lazio - 19 punti (sette partite giocate)

Atalanta - 18 punti (sette partite giocate)

Napoli - 18 punti (otto partite giocate)

Inter - 17 punti (sette partite giocate)

Fiorentina - 17 punti (sette partite giocate)

Milan - 14 punti (sette partite giocate)

Juventus - 14 punti (sette partite giocate)

I principali passi falsi dellain stagione sono arrivati quasi tutti all'. In casa, i bianconeri hanno fino a quiUn rendimento insufficiente che spiega anche come mai la squadra di Thiago Motta si trovi sesta in classifica, a sette punti dalla vetta, dopo 15 giornate di Serie A.Dopo la vittoria casalinga contro il Manchester City in Champions, obbligatorio per la Juventus tornare al successo anche in campionato e avrà la miglior occasione possibile contro il Venezia, ultimo in classifica. Partita comunque da non sottovalutare visto che proprio in casa,Le uniche vittorie sono state alla prima giornata (3-0 con il Como), contro la Lazio (1-0 ma con un uomo in più) e con il Torino (2-0).Troppo pochi per poter pensare di rimanere nelle parti più alte della classifica. La Juventus è settima per rendimento casalingo, con una media di 1.75 punti a partita. Leggermente superiore l'andamento in trasferta (media 1.86). Guardando al confronto casalingo con le squadre che stanno davanti i bianconeri, la Lazio ad esempio ha cinque punti in più mentre l'Atalanta quattro punti in più ma entrambe con una partita in meno.