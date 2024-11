Laè già tornata in campo quest oggi alla Continassa per preparare la trasferta di Birmingham. Di seguito dal sito Juventus il report ufficiale dell'allenamento:"Il focus si sposta dalla Serie A alla Champions League con il match, valido per la quinta giornata della League Phase, di Birmingham contro l’Aston Villa in programma mercoledì 27 novembre alle ore 21:00.Per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro la formazione britannica, la squadra questa mattina è subito tornata al lavoro dopo il pari di San Siro. Il gruppo, come accade nel giorno successivo a una partita, si è suddiviso in due: chi è sceso in campo dall’inizio si è dedicato a una seduta di scarico, il resto si è soffermato, dopo il riscaldamento, su un lavoro fisico con e senza il pallone.Per domani l’appuntamento è fissato nuovamente al mattino".