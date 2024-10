Dal sito ufficiale della Juventus:"Prosegue la settimana di allenamenti della Juventus in avvicinamento alla sfida di sabato 19 ottobre 2024 contro la Lazio, valida per l'ottava giornata di Serie A, la prima dopo la seconda sosta stagionale dedicata agli impegni delle rispettive Nazionali.Venendo al lavoro odierno al Training Center, sotto una pioggia battente, la squadra si è focalizzata in campo – dopo la consueta fase di riscaldamento – sul possesso palla e sul lavoro fisico.Domani – giovedì 17 ottobre – il gruppo, sempre più folto dopo il rientro degli ultimi giocatori impegnati in Nazionale, si troverà nuovamente al mattino alla Continassa, a due giorni dal match contro i biancocelesti".