Allenamento Juventus 22 agosto: il report

Dal sito ufficiale della, il report ufficiale dell'allenamento di questa mattina, che abbiamo seguito in diretta passo dopo passo Sotto il sole della Continassa lasi è allenata nella mattina del 22 agosto, continuando la preparazione in vista della seconda di campionato.Il calendario prevede per i bianconeri ancora un “Monday Night”, questa volta lunedì 26 al Bentegodi di Verona contro l’Hellas, e non sarà una partita semplice, visto l’inizio di campionato degli scaligeri.Il gruppo, in cui per la prima volta c’era Pierre Kalulu , si è focalizzato, dopo la consueta fase di riscaldamento, sule su. Ovviamente non è mancata la consueta, che ha fatto divertire gli oltre, che hanno partecipato all’allenamento sugli spalti del Training Center, regalando alla squadra un’altra bella iniezione di entusiasmo, dopo quella vissuta lunedì sera all’Allianz Stadium.Domani, ovviamente, di nuovo in campo, al mattino.