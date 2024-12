Juventus, il report dell'allenamento di lunedì 23 dicembre

Non è ancora tempo di riposare per la, che dopo la vittoria contro ilè tornata subito in campo, prima di una breve pausa natalizia, per iniziare a preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina.Ecco il report ufficiale del lavoro odierno alla Continassa: "La Juventus, rientrata nella notte dalla vittoriosa trasferta di Monza, si è subito ritrovata nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre, al Training Center. Una seduta dedicata allo scarico, per chi è sceso in campo ieri sera in Brianza, lavoro sul campo, invece, per coloro che al momento stanno svolgendo un lavoro differenziato volto alla ripresa dell’attività agonistica. Domani, vigilia di Natale, e mercoledì riposo per tutti. La squadra si ritroverà nella mattinata del 26 dicembre per iniziare a preparare il match contro la Fiorentina, l’ultimo del 2024, in programma domenica 29 dicembre alle 18.00 all’Allianz Stadium".