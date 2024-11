Juventus, l'allenamento di giovedì 14 novembre

Dal sito ufficiale della, il report dell'allenamento odierno con i pochi giocatori rimasti a disposizione di Thiago Motta, dopo quello di ieri svolto insieme ai ragazzi della Primavera.Al Training Center bianconero altra giornata di allenamento sotto la guida di Mister Thiago Motta da parte dei calciatori non impegnati in Nazionale.Nella mattinata di oggi alla Continassa ci si è concentrati soprattutto sul lavoro atletico con i giocatori a disposizione dello staff.Giocatori a cui saranno concessi tre giorni di riposo: la squadra infatti si ritroverà in campo, sempre al JTC, lunedì 18 novembre per il prossimo allenamento.