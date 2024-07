Proseguono gli allenamenti della Juventus agli ordini dipresso la Continassa. A poco meno di un mese dall'esordio ufficiale nel prossimo campionato, è tempo di spingere sull'acceleratore per arrivare al top in vista dell'inizio della nuova stagione. Ritmi alti, dunque, e tanto lavoro, soprattutto con il pallone. Nel breve video recap diffuso dai canali social dellainiziano a notarsi i primi gesti tecnici di rilievo: su tutti spicca la super parata diche con un grande riflesso devia sulla traversa il colpo in spaccata, a botta sicura, da parte di Hasa. Il portiere bianconero, dunque, sta già mostrando tutte le sue qualità, lasciando intuire il perchè la Juventus abbia deciso di puntare su di lui.