Juventus, il confronto con la scorsa stagione dopo 7 giornate

È di nuovo il momento di fermarsi. La pausa nazionali arriva, probabilmente, in un momento giusto e sbagliato allo stesso tempo. Già, perché da un lato la Juventus ha dimostrato di avere bisogno di tempo per ricaricare le pile, non soltanto a livello fisico. Dall'altra parte resta più spazio per rimuginare su cosa non ha funzionato contro il Cagliari, ma bisogna trasformare questa amarezzaper ripartire nel miglior modo possibile. Dopo sette giornate, i bianconeri si trovano al terzo posto con 13 punti dietro a(primo con 16) ea 14. Il percorso di Thiago Motta è ancora all'inizio ed è ancora presto per iniziare a parlare di classifica, anche se i punti lasciati indietro iniziano a pesare. Finora i bianconeri hanno vinto contro, pareggiando le altre 4 partite. Vi ricordate come stava andando il campionato della Juventus dopo sette giornate l'anno scorso? Andiamo a scoprirlo.Più punti, ma classifica peggiore. Sembra un paradosso, eppure è così che si trovava la Juventus didopo 7 giornate rispetto all'annata in corso. I bianconeri si trovavano infatti al quarto posto con un punto in più rispetto ai 13 totalizzati finora, e in quel momento davanti avevano. Ma i numeri sorridono ad Allegri o Thiago Motta? Dipende. I goal fatti sono diminuiti, infatti l'anno scorso dopo 7 giornate la Juve aveva segnato 12 reti, mentre in questo campionato sono 10. Dall'altra parte, però, la difesa attuale vanta una sola rete subita, proprio contro il, mentre nella scorsa Serie A i goal subiti erano 6. I percorsi sono differenti, e Thiago Motta sta cercando di far crescere la squadra con idee chiare e, ma come per ogni nuova tappa serve tempo, e questo tempo servirà alla Juventus per migliorare sempre di più.





