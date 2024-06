Accordo Juventus-Allegri, è intervenuto Elkann?

Come comunicato dalla Juventus nella serata di ieri, è stato trovato unper la risoluzione del contratto. Niente cause, nessun dibattimento davanti a un giudice del lavoro o scontri a colpi di comunicati: c’è la risoluzione del contratto di Max, quind. Per favorire una conclusione quanto più serena della vicenda, potrebbe essere intervenuto direttamenteElkann era già entrato a gamba tesa su tutte le questioni bianconere dalle dimissioni del Cda agnelliano in avanti.Insomma, Elkann, scrive il Corriere dello Sport,Dopo la notifica del licenziamento per giusta causa di sabato mattina, Elkann e il tecnico si erano visti a Wembley per la finale di Champions, e il(dopo quello al Gp di Montecarlo) dovrebbe aver disteso definitivamente gli animi.Alla fine si è trovata una sintesi economica e Allegri, che aveva un contratto fino al 30 giugno 2025, da fronte di uno stipendio da 13 milioni lordi che arrivava a 20 includendo lo staff, riporta il quotidiano. Non ci sarà alcuna comunicazione ufficiale in merito: al netto delle indiscrezioni circolate, il vero importo resterà top secret come previsto anche dall’accordo.