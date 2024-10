Juventus, problema in attacco



Serve l'aiuto di Yildiz

Lasta attraversando un periodo in cui la mancanza di goal in campionato è un problema evidente. Mentre in Champions League la squadra dista brillando con 6 reti in due partite, in Serie A la situazione è ben diversa: attualmente occupa l'ottavo posto nella classifica marcatori con solo 10 goal, mentre Inter e Atalanta si contendono il primato con 16 reti ciascuna. Tuttavia, la difesa della Juventus si distingue per solidità, avendo incassato solo un gol. Per poter ambire allo, è essenziale che la squadra migliori la sua capacità offensiva.Analizzando le prestazioni individuali, Dusansta facendo la sua parte. Con 5 goal in campionato e 2 in Champions,Il resto dei goal è distribuito tra il resto della squadra. Sorprende, tuttavia, che Kenan Yildiz sia ancora fermo a zero reti in campionato, nonostante abbia messo a segno un magnifico gol in Champions contro il PSV.Per quanto riguarda il giovane classe 2005, è giunto il momento di riflettere su di lui, tenendo presente la sua giovane età. A soli 19 anni,sta dimostrando di essere un elemento prezioso per la squadra, con 643 minuti di gioco che lo pongono al terzo posto tra i bianconeri più utilizzati, dietro a Vlahovic e Cambiaso. La sua continuità e la qualità del suo gioco sono evidenti, e sembra che la responsabilità di indossare la maglia numero 10 non lo schiacci, come dimostrano le sue prestazioni nelle prime giornate di campionato contro Como e Verona e il suo record di gol come il più giovane della Juventus in Champions League.



