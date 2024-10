Montero Juve, la lista del The Guardian

Montero Juve, la sua stagione

Presenze: 8

Minuti: 583’

Goal: 1

Assist: 1

. Parola tanto in voga in queste ultime ore, soprattutto dopo aver visto Danieldebuttare con la maglia della Nazionale italiana. Dinastia, come quellache si intreccia con la storia della Juventus , come quella… e come quella, leggenda bianconera e oggi allenatore della Next Gen . E poi, difensore dell’Under 20 che sta dimostrando qualità importanti. Tanto da farsi notare a livello mondiale.Come ogni anno, The Guardian ha pubblicato la sua prestigiosa lista dei 60 migliori giovani talenti del calcio mondiale, concentrandosi sui calciatori nati nel 2007. Questo elenco rappresenta una sorta di vetrina per i futuri protagonisti del calcio internazionale, selezionati per il loro straordinario potenziale e le prestazioni già dimostrate in giovane età.Tra i nomi selezionati nell'edizione di quest'anno spicca quello di Alfonso Montero, difensore centrale della Juventus Primavera. Il giovane talento bianconero è stato inserito nella lista grazie alle sue qualità difensive e alla maturità tattica già evidenziata sul campo, nonostante la giovane età. Montero è considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama calcistico internazionale, capace di coniugare fisicità e tecnica in un ruolo chiave come quello del difensore centrale.La sua inclusione nella lista conferma anche l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile della Juventus, da sempre attento alla crescita e allo sviluppo di giovani talenti. La società torinese continua a investire nella formazione dei propri giocatori, creando un vivaio capace di produrre atleti pronti a competere ai massimi livelli. Alfonso Montero rappresenta un chiaro esempio del futuro del club e del calcio mondiale.